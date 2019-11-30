2019-11-30T15:07:33+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина потерял 159 тысяч во время покупки стройоборудования

На уловки мошенников в этот раз попался житель Семилукского района
Юлия ДИДЕНКО
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Псевдопродавец попросил задаток, а затем пропал.Псевдопродавец попросил задаток, а затем пропал.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В полицию Семилукского района обратился 33-летний местный житель. Он рассказал о том. что стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 30 ноября.

Так, на сайте бесплатных объявлении мужчина нашел информацию о продаже штукатурной станции. Однако псевдопродавец заявил, что у него уже есть покупатели, поэтому необходимо перевести задаток за товар. Покупатель перечислил мошеннику 159 тысяч рублей. После этого продавец удалил сообщение и отключил телефон.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано шесть сообщений о хищениях денег путем обмана или злоупотребления доверием с использованием средств связи и интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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