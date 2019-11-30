2019-11-30T10:12:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области иномарка насмерть сбила пенсионерку

Авария случилась в Боброве
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Женщина шла не по пешеходному переходу.Женщина шла не по пешеходному переходу.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Боброве 47-летний водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» сбил 77-летнюю бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 30 ноября.

Авария случилась накануне, 29 ноября, в 18.25. У дома №1м на улице 22 Января мужчина налетел на пенсионерку. Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. В результате ДТП местная жительница скончалась от полученных травм на месте.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

За сутки в Воронежской области зарегистрировано 125 ДТП, из них в областном центре – 86, на федеральных трассах – 5, в районах области – 34. В 8 ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести и 2 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области подростки слили 200 литров топлива из трактора и продали
Московские следователи проводят проверку после столкновения тягача и самолета в Воронеже
Воронежский онкодиспансер получил оборудование для визуализации лапароскопических операций
Воронежским должникам по воде в честь Нового года простят пеню
Житель Воронежской области бросил в полицейского банкой с пивом и получил два года колонии
В Воронеже квартиру на 8 этаже использовали как хостел
В Воронеже из-за нелетной погоды перенесли концерт группы «Алиса»
В Воронеже наградили победителей городского смотра-конкурса «Лучший тренер года»
В Воронеже починили трубу, из-за которой лишились воды три дома
Авторитетный международный журнал дал высокую оценку деятельности Альфа-Банка
В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада
"Бордовый" город: в Воронеже 9-балльные пробки
В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей
С декабря изменятся шесть воронежских городских маршрутов
В Воронеже будут судить «шутника», выгнавшего 15 мужиков из кафе игрушечным автоматом
Воронежцы попросили мэра отремонтировать двор, канализацию, снести бесхозное здание и спилить сухостои
В Воронежской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора
Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии
В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге
В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды