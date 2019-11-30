В Воронежской области иномарка насмерть сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-30T10:12:57+03:00

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В Боброве 47-летний водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» сбил 77-летнюю бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 30 ноября.

Авария случилась накануне, 29 ноября, в 18.25. У дома №1м на улице 22 Января мужчина налетел на пенсионерку. Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. В результате ДТП местная жительница скончалась от полученных травм на месте.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

За сутки в Воронежской области зарегистрировано 125 ДТП, из них в областном центре – 86, на федеральных трассах – 5, в районах области – 34. В 8 ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести и 2 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU