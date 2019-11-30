2019-11-30T09:52:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области подростки слили 200 литров топлива из трактора и продали

Парней задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Лискинском районе правоохранители раскрыли кражу 200 литров дизельного топлива. Его слили из трактора «Беларус», который принадлежал сельхозпредприятию в селе Владимировка. Ущерб составил 9400 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел в конце июля. Пропажу обнаружил хозяин предприятия. Он сразу же обратился в полицию. По следам протекторов, оставленных на дороге, правоохранители нашли тот самый автомобиль, на котором похищали топливо. Но как оказалось, у него уже сменился владелец. Новый хозяин помог выйти на старого. Мужчина проживал в райцентре. После беседы с ним выяснилось, что похищение устроил его 16-летний сын со своим другом ровесником. Топливо подростки перелили в канистры и продали фермеру из села Петропавловка. Ему они сказали, что помогали по хозяйству знакомому, который рассчитался с ними дизельным топливом.

Подозреваемые признали вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области иномарка насмерть сбила пенсионерку
Московские следователи проводят проверку после столкновения тягача и самолета в Воронеже
Воронежский онкодиспансер получил оборудование для визуализации лапароскопических операций
Воронежским должникам по воде в честь Нового года простят пеню
Житель Воронежской области бросил в полицейского банкой с пивом и получил два года колонии
В Воронеже квартиру на 8 этаже использовали как хостел
В Воронеже из-за нелетной погоды перенесли концерт группы «Алиса»
В Воронеже наградили победителей городского смотра-конкурса «Лучший тренер года»
В Воронеже починили трубу, из-за которой лишились воды три дома
Авторитетный международный журнал дал высокую оценку деятельности Альфа-Банка
В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада
"Бордовый" город: в Воронеже 9-балльные пробки
В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей
С декабря изменятся шесть воронежских городских маршрутов
В Воронеже будут судить «шутника», выгнавшего 15 мужиков из кафе игрушечным автоматом
Воронежцы попросили мэра отремонтировать двор, канализацию, снести бесхозное здание и спилить сухостои
В Воронежской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора
Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии
В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге
В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды