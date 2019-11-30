В Воронежской области подростки слили 200 литров топлива из трактора и продали

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-30T09:52:14+03:00

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В Лискинском районе правоохранители раскрыли кражу 200 литров дизельного топлива. Его слили из трактора «Беларус», который принадлежал сельхозпредприятию в селе Владимировка. Ущерб составил 9400 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел в конце июля. Пропажу обнаружил хозяин предприятия. Он сразу же обратился в полицию. По следам протекторов, оставленных на дороге, правоохранители нашли тот самый автомобиль, на котором похищали топливо. Но как оказалось, у него уже сменился владелец. Новый хозяин помог выйти на старого. Мужчина проживал в райцентре. После беседы с ним выяснилось, что похищение устроил его 16-летний сын со своим другом ровесником. Топливо подростки перелили в канистры и продали фермеру из села Петропавловка. Ему они сказали, что помогали по хозяйству знакомому, который рассчитался с ними дизельным топливом.

Подозреваемые признали вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU