В Воронеже будут судить «шутника», выгнавшего 15 мужиков из кафе игрушечным автоматом

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-29T17:24:47+03:00

А еще он выстрелил из своего АК-103 в воздух

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В Коминтерновский районный суд поступило уголовное дело, ответчиком по которому выступает мужчина горячих южных кровей. Его обвиняют в необычном хулиганстве.

24 марта мужчина вместе со своим приятелем отдыхал в заведении «Шашлычный ресторанчик». К ним подошла компания из 15 незнакомых мужчин. То ли ощутил в их поведении угрозу, то ли лица их посетителю кафе не понравились. Так или иначе, он не поленился сходить на улицу к припаркованной машине, взять там светозвуковой автомат АК-103 (оружие не боевое, а просто для развлечений) и направил его на раздражавшую кампанию. Мужчины в панике выбежали на улицу. А владелец автомата еще и подлил масла в огонь, стрельнув в воздух.

Теперь по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» мужчине грозит штраф – от 300 до 500 тысяч рублей либо даже пять лет тюрьмы.

Напомним, 20 апреля у дома № 83 на улице Владимира Невского произошел схожий случай. 44-летний мужчина ни с того, ни с сего стрельнул холостыми патронами по детской площадке. Люди, находившиеся там, разбежались. Стрелка нашли с помощью служебной собаки. Он заявил, что просто хотел испытать охолощенный (то есть стреляющий холостыми) автомат, подаренный им отцу.

Стрелка в итоге оштрафовали на 330 тысяч рублей. Он отслеживал то, что о нем писали, и в процессе этого дела…нашел свою жену. Случилось это так: стрелок натолкнулся на размещенное в соцсети фото машины с наклейкой «Ищу смелого мужчину для похода в ЗАГС. Одна боюсь!». С телефоном! И позвонил. Встретился со смелой девушкой и в итоге стал ее мужем.

Впрочем, вряд ли история в кафе закончится таким же хэппи-эндом. Хотя кто знает…

ИСТОЧНИК KP.RU