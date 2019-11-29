2019-11-29T19:51:21+03:00
Общество

Воронежским должникам по воде в честь Нового года простят пеню

Но только, если они расплатятся до 16 января
Елена ФЕДЯШЕВА
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Долги воронежцев за воду превысили 300 миллионов рублейДолги воронежцев за воду превысили 300 миллионов рублейФото: из архива «КП»
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Воронежцам обещают в честь Нового года простить пеню, но только в случае полного погашения задолженности в период с 1 декабря до 16 января.

Компания осенью уже устраивала подобную акцию, по итогам которой оказалось, что от долгов избавился каждый 15-ый должник. Общая сумма выплаченных денег составила более 20 миллионов. А самый большой долг, погашенный воронежцем в ходе акции, - 146 тысяч рублей. При этом абонент сэкономил 44 тысячи на пени.

Сейчас долги физических лиц перед водоканалом составляют больше 300 миллионов рублей.

Если вы не можете сразу расплатиться, то можете попросить водоканал реструктуризировать ваш долг. Для этого нужно обратиться с заявлением в офис компании по адресу: ул. Пешестрелецкая, д.90, кабинет 113.Уточнить детали можно по телефону 206-77-07 или 206-77-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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