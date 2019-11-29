Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
Руководитель группы компаний «Оценка Черноземья» поделилась опытом и рассказала, почему важен проект «Мой бизнес»
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Вам интересны новые меры государственной поддержки предпринимателей? Хотели бы получить кредит на развитие своего дела под 8,5%? Или же знать расписание бесплатных форумов в регионе? Сегодня по всей России создается система комплексного сопровождения для тех, кто мечтает реализовать свои инициативы. Центр «Мой бизнес» откроется в Воронеже уже в декабре.
ИСТОЧНИК KP.RU