2019-11-29T15:45:11+03:00
Общество

Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»

Руководитель группы компаний «Оценка Черноземья» поделилась опытом и рассказала, почему важен проект «Мой бизнес»
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Вам интересны новые меры государственной поддержки предпринимателей? Хотели бы получить кредит на развитие своего дела под 8,5%? Или же знать расписание бесплатных форумов в регионе? Сегодня по всей России создается система комплексного сопровождения для тех, кто мечтает реализовать свои инициативы. Центр «Мой бизнес» откроется в Воронеже уже в декабре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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