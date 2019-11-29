В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-29T15:45:05+03:00

Кроме того, его обязали выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации

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Новохоперский районный суд признал виновным 60-летнего местного жителя в нарушении ПДД, что привело к смерти человека по неосторожности. Это часть 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В начале июня примерно в 21.30 часов на улице Плотникова в Новохоперске 60-летний водитель автомобиля «Камаз» ехал задним ходом. В итоге он допустил наезд на пешехода, который находился между грузовым автомобилем и стоящим прицепом.

- В результате ДТП пешеход, 59-летний местный житель, от полученных телесных повреждений скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге водителя-пенсионера приговорили к 2 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 с половиной года. Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU