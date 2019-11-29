2019-11-29T15:45:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии

Кроме того, его обязали выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новохоперский районный суд признал виновным 60-летнего местного жителя в нарушении ПДД, что привело к смерти человека по неосторожности. Это часть 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В начале июня примерно в 21.30 часов на улице Плотникова в Новохоперске 60-летний водитель автомобиля «Камаз» ехал задним ходом. В итоге он допустил наезд на пешехода, который находился между грузовым автомобилем и стоящим прицепом.

- В результате ДТП пешеход, 59-летний местный житель, от полученных телесных повреждений скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге водителя-пенсионера приговорили к 2 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 с половиной года. Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже наградили победителей городского смотра-конкурса «Лучший тренер года»
В Воронеже починили трубу, из-за которой лишились воды три дома
Авторитетный международный журнал дал высокую оценку деятельности Альфа-Банка
В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада
"Бордовый" город: в Воронеже 9-балльные пробки
В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей
С декабря изменятся шесть воронежских городских маршрутов
В Воронеже будут судить «шутника», выгнавшего 15 мужиков из кафе игрушечным автоматом
Воронежцы попросили мэра отремонтировать двор, канализацию, снести бесхозное здание и спилить сухостои
В Воронежской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора
Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге
В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды