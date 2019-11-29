Студотряды Воронежской области отпраздновали 55-летие

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-29T14:36:15+03:00

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В минувшую среду, 27 ноября, в Воронежском концертном зале отпраздновали 55-летие воронежских студотрядов. На торжественный вечер прибыли сразу несколько поколений - и «старая гвардия», и нынешние студенты. Многие из первых стояли у истоков движения, и хотя все они уже пенсионеры, дух их молод, а тело крепко. Всесоюзные стройки и комсомол воспитали в них характер и любовь к жизни, которую они сохранили по сей день.

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ИСТОЧНИК KP.RU