Студотряды Воронежской области отпраздновали 55-летие
Всех причастных к этому движению поздравил губернатор Александр Гусев
.
Изменить размер текста:
В минувшую среду, 27 ноября, в Воронежском концертном зале отпраздновали 55-летие воронежских студотрядов. На торжественный вечер прибыли сразу несколько поколений - и «старая гвардия», и нынешние студенты. Многие из первых стояли у истоков движения, и хотя все они уже пенсионеры, дух их молод, а тело крепко. Всесоюзные стройки и комсомол воспитали в них характер и любовь к жизни, которую они сохранили по сей день.
ИСТОЧНИК KP.RU