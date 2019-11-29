В центре Воронежа на 60 ночей закрыли кальян-бар

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-29T14:06:53+03:00

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В Воронеже по решению суда на 60 суток приостановили работу в ночное время кальян-бара «OZERO», расположенного на улице Кирова,1. Инициатива закрытия принадлежит управлению Роспотребнадзора по Воронежской области, которое выявило грубые нарушения. В ходе выездной проверки по жалобе жильцов дома лаборатория управления установила, что эквивалентный уровень звука в жилой комнате в квартире заявителя при работе системы вентиляции и кондиционирования воздуха в заведении превышает предельно допустимы уровень на 3-5 дБ на различных частотах в ночное время суток.

Постановление о приостановлении работы вступило в силу с момента вынесения судебного решения. По окончанию срока инспекторы Роспотребнадзора проведут повторную проверку, чтобы выяснить, устранило ли заведение выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU