Воронежская УК устранила недостатки, указанные жильцами в жалобе в жилинспекцию
Жильцы домов №60, №4а и №140 по улице Ленинградской остались довольны проведенным после обращения жилищную инспекцию ремонтом. В 60-ом доме рабочие УК ликвидировали течь кровли над угловой квартирой верхнего этажа и лестничной клеткой подъезда.
В доме №4а поставили деревянную дверь на входе и остеклили разбитые окна в подъезде. В квартире жителя пятиэтажки №140 после регулировки отопления, наконец-то, в полную мощь заработали батареи. Благодаря этому, все помещения прогреваются равномерно.
Все эти работы УК «АВА-кров» выполнила после того, как узнала о предстоящей проверке по жалобам жильцов. А что мешало исправить недостатки раньше?
ИСТОЧНИК KP.RU