Воронежская УК устранила недостатки, указанные жильцами в жалобе в жилинспекцию

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-29T13:33:48+03:00

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Жильцы домов №60, №4а и №140 по улице Ленинградской остались довольны проведенным после обращения жилищную инспекцию ремонтом. В 60-ом доме рабочие УК ликвидировали течь кровли над угловой квартирой верхнего этажа и лестничной клеткой подъезда.

В доме №4а поставили деревянную дверь на входе и остеклили разбитые окна в подъезде. В квартире жителя пятиэтажки №140 после регулировки отопления, наконец-то, в полную мощь заработали батареи. Благодаря этому, все помещения прогреваются равномерно.

Все эти работы УК «АВА-кров» выполнила после того, как узнала о предстоящей проверке по жалобам жильцов. А что мешало исправить недостатки раньше?

ИСТОЧНИК KP.RU