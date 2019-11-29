Налетчики в масках и с обрезом обчистили магазин в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-29T13:00:45+03:00

Им грозит до 10 лет лишения свободы

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Вечером 28 ноября в продуктовый магазин, расположенный в переулке Песочный города Россошь ворвались двое грабителей в масках. Угрожая обрезом охотничьего ружья, они потребовали от продавца деньги из кассы. Перепуганная женщина выполнила требования и передала им всю выручку - 10 тысяч рублей. После этого налетчики скрылись.

- Продавец, 50-летняя местная жительница, сообщила о произошедшем в полицию. На месте происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, выяснили приметы нападавших, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В течение трех часов с момента нападения полицейские на одной из улиц райцентра обнаружили грабителей. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 22 и 34 лет.

- У них изъята часть похищенного имущества и оружие. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - отметили в полиции.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Грабители задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU