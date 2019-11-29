В Воронежской области производство молочной продукции останавливают в третий раз из-за нарушений

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-29T11:34:19+03:00

На этот раз предприятие «закрыли» больше, чем на месяц

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- В результате выявления нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства деятельность предприятия, изготовляющего молочную продукцию марки «Алферовское подворье», приостановлена судебными приставами на 45 суток, - сообщили 28 ноября в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

В этом году на основании аналогичных нарушений данное предприятие уже дважды привлекалось к административной ответственности - тогда кстати также приостанавливали его деятельность.

На этот раз в ходе проверки вновь выявлены нарушения: территория предприятия не имеет четкого деления на функциональные зоны; отсутствуют дезинфицирующие коврики; прием молока осуществляется через оконный проем; для хранения молока не предусмотрено холодильное оборудование; а также иные нарушения.

- Судебным приставом Новохоперского районного отдела судебных приставов Воронежской области осуществлен выход по адресу нахождения предприятия, деятельность приостановлена. Контроль исполнения требований исполнительного документа будет осуществлен на протяжении всего срока приостановления, - сообщают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU