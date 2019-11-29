В центре Воронежа на ночном пожаре пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-29T10:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 29 ноября произошел пожар в Центральном районе Воронежа: загорелось помещение в нежилом доме, размером 14 на 8 метров, по улице Калинина. В дежурную часть о происшествии очевидцы сообщили в 2.37. На место ЧП выехали три пожарные машины. Пятнадцать спасателей боролись с огнем до 3.24.

Огонь охватил около 60 кв.м. помещения, прогорели перекрытия. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как сообщили «КП-Воронеж» в регионально ГУ МЧС, в областную больницу с мечта пожара был госпитализирован 55-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU