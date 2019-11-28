На воронежские улицы в первый гололед высыпали 1017 тонн песко-соляной смеси
Утром 28 ноября в Воронеже из-за ледяного дождя случился гололед. На городские улицы выехала 191 машина районных комбинатов благоустройства, кроме того трудились 348 дворников, которые обрабатывали противогололедными материалами подходы к пешеходным переходам, нагорным лестницам и остановочным пунктам. Израсходовали 1017 тонн песко-соляной смеси.
- Скользкость, в первую очередь, фиксировалась на тротуарах, поэтому комбинатам благоустройства было дано указание усилить обработку противогололедными материалами именно пешеходных пространств, - отметили в мэрии. - После вечернего часа пик – вечером и ночью – комбинаты будут продолжать обработку улично-дорожной сети и пешеходных частей. Под утро планируется провести повторную обработку, если это будет необходимо по погодным условиям.
ИСТОЧНИК KP.RU