2019-11-28T20:12:23+03:00
Общество

На воронежские улицы в первый гололед высыпали 1017 тонн песко-соляной смеси

На магистралях работали 191 машина и 348 дворников
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 28 ноября в Воронеже из-за ледяного дождя случился гололед. На городские улицы выехала 191 машина районных комбинатов благоустройства, кроме того трудились 348 дворников, которые обрабатывали противогололедными материалами подходы к пешеходным переходам, нагорным лестницам и остановочным пунктам. Израсходовали 1017 тонн песко-соляной смеси.

- Скользкость, в первую очередь, фиксировалась на тротуарах, поэтому комбинатам благоустройства было дано указание усилить обработку противогололедными материалами именно пешеходных пространств, - отметили в мэрии. - После вечернего часа пик – вечером и ночью – комбинаты будут продолжать обработку улично-дорожной сети и пешеходных частей. Под утро планируется провести повторную обработку, если это будет необходимо по погодным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За звезду на выпускном высказались более половины воронежцев
Воронежцев научат бороться с апатией, решать конфликты и благодарить
В Воронеже нашли грабителя, напавшего на пенсионерку
В Воронеже нашли похитителя 40 тысяч с чужой банковской карты
Пьяный воронежец в больнице «Электроника» избил врача и охранника
Депутаты Воронежской областной Думы продлили срок действия ряда мер соцподдержки на три года
13 млрд рублей плюсом: проект бюджета Воронежской области на 2020 год существенно скорректирован
В Воронеже автоледи улетела в кювет на своей иномарке
Жительница Воронежской области убила гражданского мужа чайником
Новые "фишки" повышения проезда в Воронеже: оплата на карту кондуктора
Воронежские студотрядовцы получили награды областной Думы
Представители ТОС Левобережного района обсудили вопросы благоустройства и безопасности
Воронежцы почти раскупили билеты и на дополнительный "прощальный" концерт "Ленинграда"
Культура и образование помогли Воронежу подняться во всероссийском рейтинге качества жизни
Воронежец ударил гражданскую супругу кухонным ножом
Видеоигра воронежских разработчиков взяла Гран-при на Всемирном конкурсе
Воронежским детям-сиротам рассказали, где получить бесплатную консультацию юриста