За звезду на выпускном высказались более половины воронежцев

СЕГОДНЯ 19:15 2019-11-28T19:20:58+03:00

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Приглашать или не приглашать звезду, вот в чем вопрос. Городские чиновники подвели итоги опроса воронежцев о концепции общегородского выпускного-2020 «Что важнее для ночи прощания со школой?». Смысл которого был в том, на что сделать акцент - на погоду (чтобы в случае неблагоприятной – перенести уличный праздник на более погожий день) или приглашенную звезду (в случае дождя праздник будет невозможно перенести из-за гастрольного графика артистов, которые составляются на месяцы вперед).

Причиной опроса стала ситуация с первый воронежским общегородским выпускным. На праздник в парке «Алые паруса» пригласили шоумена Тимура Родригеза, рэпера Тиму Белорусских, актеров сериала «Психологини», задумали множество уличных мероприятий, флешмобов, дискотеку, салют, световое шоу. Но полил дождь, температура упала до 13 градусов, выпускники в легких платьях и костюмах тусили под дождем, многие заболели, родители были недовольны.

В опросе мэрии приняли участие 1009 человек. Большинство из них (54,21% или 547 человека) выразили мнение, что важнее приглашенная звезда. Вариант «Погода» выбрали 45,79% или 462 проголосовавших.

- Мнения значительно разделились, а праздник стал практически общегородским – трансляцию вечера посмотрело около ста тысяч человек. Значит, мы должны учитывать мнение разных категорий горожан, но все же главные для нас – это сами выпускники следующего года. Поэтому я предложу управлению образования и молодежной политики продолжить изучение непосредственно их мнения, может быть посредством опросов в классах. Заодно заранее поймем, какое количество детей захотят участвовать в мероприятии в следующем году, а также определим примерный перечень исполнителей, которых хотят увидеть наши дети на своем выпускном. Если они захотят, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Голосования на эту же тему провели на своих страницах воронежские паблики и СМИ. Их результаты вместе с итогами опросов, проводимых мэрией Воронежа, переданы в управление образования администрации города и будут учтены при организации «Общегородского выпускного-2020».

Напомним, в первом в истории Воронежа городском празднике прощания со школой приняли участие 4 000 выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU