2019-11-28T18:34:11+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли грабителя, напавшего на пенсионерку

Мужчина ударил женщину и отобрал у нее около 9000 рублей
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже поймали отморозка, напавшего на пенсионерку и ограбившего ее. Инцидент произошел в октябре. 66-летняя женщина вечером возвращалась домой, в подъезде ее ударил мужчина и отобрал деньги, у пенсионерки с собой было 8600 рублей.

Подозреваемого задержали. 35-летний мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый, признался, что когда увидел одинокую женщину, решил ее ограбить и последовал за ней в подъезд. Потом он скрывался, проживая во дворах. За разбой ему грозит до 10 лет заключения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 27 ноября мужчина напал в лесу на пенсионерку и украл у нее сумку

ИСТОЧНИК KP.RU

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