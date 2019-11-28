2019-11-28T18:14:47+03:00
Общество

13 млрд рублей плюсом: проект бюджета Воронежской области на 2020 год существенно скорректирован

Дополнительные средства из федерального бюджета главным образом распределят на госпрограммы социальной направленности, а 1,5 млрд рублей направят на повышение зарплаты бюджетникам, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В Воронежской областной Думе обсудили проект регионального бюджета-2020, доработанный, в том числе, с учетом депутатских предложений.

Большой объем корректировок доходной части связан с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета в объеме около 13 млрд рублей. Таким образом, доходы областного бюджета составят более 123 млрд 644 млн рублей, расходы – 124 млрд 219 млн рублей. Дефицит к первому чтению находится на уровне 574 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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