2019-11-28T17:52:07+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области убила гражданского мужа чайником

Женщина не выдержала побоев и оскорблений пьяного сожителя
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи передают в суд дело 49-летней жительницы Россошанского района, убившей гражданского супруга по неосторожности.

Трагедия произошла вечером 2 сентября. Гражданские супруги выпивали и поругались. 54-летний мужчина стал оскорблять членов семьи сожительницы, а также несколько раз ударил женщину. Она не стерпела, схватила металлический чайник и пару раз ударила им обидчика по голове. После чего он умер.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате внутричерепной травмы, осложнившейся развитием отеком головного мозга. Женщина объясняла, что не желала смерти гражданскому мужу, а пыталась защититься от побоев. Дело передали в суд, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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