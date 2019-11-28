2019-11-28T16:02:44+03:00
Общество

Культура и образование помогли Воронежу подняться во всероссийском рейтинге качества жизни

А вот общественный транспорт и работу местных властей оценили не лучшим образом
Олег ИВАНОВ
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Общественное мнение настроено критично по отношению ко многим сферамОбщественное мнение настроено критично по отношению ко многим сферамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги очередной волны исследований качества жизни в городах России. В 2019 году оценивались 78 мест с населением более 250 тысяч человек. В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни. В итоге тройка победителей выглядит так: Казань, Грозный и Тюмень. А что же Воронеж?

В общем рейтинге качества жизни наш город занял 26 место из 78 возможных. Если же говорить про частности, то лучше всего в Воронеже, если верить авторам исследования, обстоят дела с культурой и образованием - по этому показателю у нас восьмое место в соответствующей категории.

На 29 строчке Воронеж остановился сразу в двух категориях: первый - состояние жилого фонда, работа системы ЖКХ, благоустройство города и второй - медицинское обслуживание населения

Что касается работы служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог - мы только 57-е. Быть может место столько низкое потому, что в этой же категории оценивался общественный транспорт и дорожная полиция.

Работу местной власти и вовсе оценили крайне плохо - 67 место. У респондентов, например, спрашивали: «Могут ли жители города сильно влиять на городскую власть?» Видимо, ответы были не самыми оптимистичными.

Вопросы может вызвать еще одна категория «Общая оценка качества жизни» - у Воронежа здесь 43 место. В отличии от общего рейтинга - это впечатление именно горожан о том, как они живут, чего ждут от завтрашнего дня и не планируют ли уезжать. Кстати, число опрошенных респондентов в каждом городе составляет не менее 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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