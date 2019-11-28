Воронежец ударил гражданскую супругу кухонным ножом

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-28T15:53:55+03:00

Теперь ему грозит до 8 лет за причинение тяжкого вреда здоровью

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26 ноября в девять вечера полицейских вызвали врачи "скорой": из квартиры на улице Цимлянской они забрали 40-летнюю женщину с ножевой раной брюшной полости.

- Выяснилось, что 46-летний мужчина во время ссоры ударил гражданскую супругу кухонным ножом в живот. Оперативники задержали подозреваемого на месте, нож изъяли. На задержанного завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU