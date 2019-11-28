Воронежским детям-сиротам рассказали, где получить бесплатную консультацию юриста

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-28T15:07:57+03:00

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С 2013 года ежегодно в рамках провозглашенного ООН Всемирного дня детей проводится Всероссийский день правовой помощи для несовершеннолетних. С этой целью и в Воронеже проходят различные мероприятия для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В частности, им рассказывают, где они могут бесплатно получить юридическую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU