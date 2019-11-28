Как воронежцам обезопасить себя в «черную пятницу» от онлайн-мошенников

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-28T14:34:03+03:00

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29 ноября стартует самая большая распродажа года - «Черная пятница». Большие скидки дают не только стационарные, но и интернет-магазины. И часто мошенники маскируются под порталы крупных дистрибьюторов. Роскомнадзор советует, как себя обезопасить.

- Основной целью злоумышленников является сбор данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.). Украденная информация используется для создания и пополнения баз спамеров, кражи банковских карт, «отмывания» денег, реализации контрафактных товаров, - отметили в ведомстве.

Перед тем, как вводить свои данные, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствую оригинальному названию бренда, велика вероятность, что перед вами сайт мошенников.

Читайте отзывы в Сети, чтобы узнать, был ли замечен продавец в незаконной деятельности.

Не доверяйте плохо работающим сайтам. Официальные порталы магазинов и брендов способны поддерживать нагрузку даже во время большого наплыва посетителей.

Не переходите сразу по ссылкам в постах в соцсетях и на различных форумах, которые посвящены скидкам и акциям. Даже если подобная информация размещена на страницах ваших знакомых. Сначала удостоверьтесь в надежности ссылки, например, в одном из поисковиков.

Внимательно изучите все условия. Читайте условия хранения и обработки ваших персональных данных - может ли продавец хранить, обрабатывать (как и в каких целях?) и передавать ваши данные третьим лицам? Также не забывайте читать то, что написано мелким шрифтом.

ИСТОЧНИК KP.RU