2019-11-28T14:34:03+03:00
Общество

Как воронежцам обезопасить себя в «черную пятницу» от онлайн-мошенников

Рекомендации дал Роскомнадзор
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 ноября стартует самая большая распродажа года - «Черная пятница». Большие скидки дают не только стационарные, но и интернет-магазины. И часто мошенники маскируются под порталы крупных дистрибьюторов. Роскомнадзор советует, как себя обезопасить.

- Основной целью злоумышленников является сбор данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.). Украденная информация используется для создания и пополнения баз спамеров, кражи банковских карт, «отмывания» денег, реализации контрафактных товаров, - отметили в ведомстве.

Перед тем, как вводить свои данные, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствую оригинальному названию бренда, велика вероятность, что перед вами сайт мошенников.

Читайте отзывы в Сети, чтобы узнать, был ли замечен продавец в незаконной деятельности.

Не доверяйте плохо работающим сайтам. Официальные порталы магазинов и брендов способны поддерживать нагрузку даже во время большого наплыва посетителей.

Не переходите сразу по ссылкам в постах в соцсетях и на различных форумах, которые посвящены скидкам и акциям. Даже если подобная информация размещена на страницах ваших знакомых. Сначала удостоверьтесь в надежности ссылки, например, в одном из поисковиков.

Внимательно изучите все условия. Читайте условия хранения и обработки ваших персональных данных - может ли продавец хранить, обрабатывать (как и в каких целях?) и передавать ваши данные третьим лицам? Также не забывайте читать то, что написано мелким шрифтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Культура и образование помогли Воронежу подняться во всероссийском рейтинге качества жизни
Воронежец ударил гражданскую супругу кухонным ножом
Видеоигра воронежских разработчиков взяла Гран-при на Всемирном конкурсе
Воронежским детям-сиротам рассказали, где получить бесплатную консультацию юриста
Более миллиона рублей потеряла жительница Воронежской области на виртуальной бирже
Воронежцам покажут выставку «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна»
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
В Воронеже безумная гололедица может повториться в первых числах декабря
В воронежском кафе у задремавшего пенсионера украли кошелек
Воронежцам расскажут о вреде пластиковых пакетов
В Воронеже маршрутный «ПАЗ» снес бетонный столб
Хозяйка отеля "Элеон" встретится с воронежцами
Воронежец на «пятерке» протаранил экскаватор
В Воронежской области «Фольксваген» столкнулся с трактором: пострадали два человека
Из-за дождя в минусовую температуру Воронеж встретил первый скользкий день сезона
В сгоревшем доме в Воронежской области спасатели обнаружили тело хозяина
Каждый десятый воронежец не будет тратиться на подарки к Новому году
В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за гололеда
В Воронежской области пенсионера будут судить за хранение пороха
Воронежские школьницы стали жертвами саратовского педофила
Воронежский «Факел» заплатит за хотевших избить футболистов фанатов 325 тысяч рублей
В Воронеж передали в суд уголовное дело о взятке на 4 млн. крупного полицейского начальника
В Воронеже борца с коррупцией уволили из полиции после получения взятки в 3,5 млн рублей