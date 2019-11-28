2019-11-28T13:06:42+03:00
Общество

Воронежцам расскажут о вреде пластиковых пакетов

И в подарок подарят экомешочки для походов в магазин
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 ноября в Воронеже пройдет встреча с экспертом и волонтерами Greenpeace, которые расскажут, почему нужно ограничить использование одноразового пластика и как это сделать.

- Не все знают, что только 9 процентов от всего объема пластика в мире отправляется на переработку. 12 процентов сжигается, а остальные 79 процентов попадают на свалку или в окружающую среду. Мы расскажем, что нас ждет в ближайшем будущем, если мы уже сегодня не начнем принимать меры по снижению использования пластика в быту, что нужно делать, чтобы предотвратить пластиковую катастрофу. А также - о результатах пластиквотчинга. Это мероприятие проводилось волонтерами Greenpeace, чтобы узнать, какого пластикового мусора больше всего оставляют люди в зонах отдыха. В Воронеже провели шесть таких исследований, - сообщили организаторы.

Участники встречи получат в подарок по экомешочку, использование которых позволяет снизить потребление одноразовых пластиковых пакетов. И поиграют в «Хранителей Земли».

Встреча пройдет в Доме прав человека (ул. Цюрупы, 34), начало в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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