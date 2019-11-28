В Воронеже маршрутный «ПАЗ» снес бетонный столб
28 ноября в социальных сетях воронежцы активно делятся фотографиями ДТП по всему региону: фуры на трассе «догнали» друг друга, легковой автомобиль улетел в кювет или произошло столкновение на перекрестке - виной всему крайне сколькие дороги.
Так, на улице Острогожской сегодня утром не удержался на асфальте маршрутный автобуса №113. «Паз» начал уходить на обочину и влетел в бетонный столб, который и вырвал с корнем. Самому маршрутном автобусу досталось: разбита передняя часть машины, треснуло лобовое стекло.
К счастью, ни водитель, ни его пассажиры не пострадали. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, по предварительным данным, в данном ДТП никто из участников не обращался за медицинской помощью. В причинах аварии предстоит разобраться инспекторам. Вероятно, водитель на время просто потерял управление.
ИСТОЧНИК KP.RU