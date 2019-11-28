2019-11-28T12:29:16+03:00
Звезды

Хозяйка отеля "Элеон" встретится с воронежцами

Елена Ксенофонтова приедет на премьерный показ первых серий продолжения "Кухни"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото СТСфото СТС
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2 декабря на СТС выходит продолжение сериала "Кухня" с любимыми артистами. Воронежцам повезет увидеть первые серии "Кухня. Война за отель" на два дня раньше всей страны! 30 ноября в кинотеатре Star&Mlad (ТРЦ «Московский проспект») в 14.30 покажут первые серии , а в 15.40 встречу с воронежскими зрителями проведет исполнительница одной из главных ролей Елена Ксенофонтова (Элеонора, хозяйка отеля "Элеон"). Она расскажет, как ее героиня будет вставлять палки в колеса Дмитрию Нагиеву, который собрался в Сочи открыть отель "Курортище".

Хотите увидеть первые серии продолжения первыми? «Комсомолка» разыгрывает 2 пригласительных по 2 лица на презентацию. Подробности на нашей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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