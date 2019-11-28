2019-11-28T11:00:25+03:00
Происшествия

Воронежец на «пятерке» протаранил экскаватор

К сожалению, мужчина скончался до приезда медиков
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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27 ноября примерно в 17.30 в Воронеже, на улице Октябрьская микрорайона Малышево, в результате ДТП скончался водитель «ВАЗ-2105». Врачи скорой медицинской помощи уже ничем не могли помочь 63-летнему мужчине - травмы оказались слишком тяжелыми.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и не выдержал дистанцию до движущегося впереди экскаватора. ЗА рулем спецтехники был 38-летний водитель. Произошло столкновение.

Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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