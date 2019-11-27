Воронежские школьницы стали жертвами саратовского педофила

СЕГОДНЯ 19:30 2019-11-27T19:30:16+03:00

Две маленькие девочки из столицы Черноземья попали в ловушку извращенца в соцсети

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В Саратове будут судить 27-летнего педофила, который совращал двух школьниц из Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Саратовской области в среду, 27 ноября.

Выяснилось, что в июне июне 2016 года мужчин в одной из соцсетей познакомился с 11-летней жительницей столицы Черноземья. От ребенка он потребовал фотографии сексуального характера. В силу несформированного детского сознания, она выполнила его требования.

В августе этого же года в аналогичную ловушку попала и 10-летняя жительница Воронежа.

А дальше извращенец переключился на Московскую область. В 2017 году он просил интимные фото у 15-летнего мальчика и 15-летней девочки в той же соцсети. После этого снимок подростка он переслал девушке и потребовал у него три тысячи рублей, угрожая и дальше распространить фото. Парень отказал ему.

30 апреля 2019 года педофил вспомнил о малышках из Воронежа. Он написал им аналогичные смс, потребовав от них предоставить ему по тысяче рублей под угрозой распространения имеющихся у него в фотографий сексуального характера. Но девочки отказались выполнять его требования.

Действия мужчины остановили сотрудники саратовской полиции. Его задержали. Он признал свою вину.

Следователями СК собрана достаточная доказательная база, и с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU