В Коминтерновском районе обсудили вопросы поддержки ветеранов
В управе прошло заседание районного отдела общественной организации
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В управе Коминтерновского района прошло очередное заседание районного отдела Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Участники встречи обсудили повышение эффективности работы первичных ветеранских организаций, улучшение качества социальной защиты ветеранов и доступность медицинских услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU