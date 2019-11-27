«Могилу моей прабабушки разорили, а уголовное дело возбуждать не стали»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-27T18:17:15+03:00

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В редакцию «КП-Воронеж» обратилась наша читательница Вера Репникова. Женщина рассказала, что пришла на Казанское кладбище (Ленинский проспект, 203 Б) на могилу прабабушки, чтобы привести ее в порядок, а увидела такое, что схватилась за голову. От ограды практически ничего не осталось, гробница была отодвинута в сторону.

- Видно, что и крест пытались выломать. Если бы это сделали, вообще не знаю, нашла ли бы я могилу, - говорит Вера Репникова. – Обратилась в полицию, но мне отказали в возбуждении уголовного дела. Дескать, нанесенный ущерб невелик. Да меня не деньги интересуют, а оскорбление памяти. Выходит, вандалы останутся безнаказанными? К тому же могила моей прабабушки – не одна такая. Кладбище растаскивают регулярно. Подгоняют грузовики – и тащат все, что можно сдать в пункт приема металла.

В полиции, между тем, подтвердили, что в данном случае в возбуждении уголовного дела отказали. Тем не менее, как нам сообщили, вандалов разыскивают. А вот как они будут за это отвечать (если их найдут), пояснить затруднились.

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ИСТОЧНИК KP.RU