Вадим Кстенин принял участие в сорок восьмом заседании Воронежской городской Думы

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-27T17:44:08+03:00

На сессии депутаты рассмотрели более 20 вопросов повестки дня, касающиеся внесения изменений в положения Генерального плана городского округа город Воронеж, правила землепользования и застройки, а также распоряжения муниципальным имуществом

Изменить размер текста: A A

В частности, по представлению администрации города согласовано создание нового дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего типа №8». Новый детский сад будет сдан в эксплуатацию в декабре, а местом его расположения по ул. Января, 68 стал активно развивающийся район новой жилой застройки. В учреждении откроется пять групп для детей от 1,5 до 7 общей вместимостью 100 человек. Следует отметить, что новый детский сад построен в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU