2019-11-27T18:40:17+03:00
Общество

В Воронеже четырех прокуроров районов поменяли местами

Изменения произошли в Левобережном, Железнодорожном и Советском районах, а также в межрайонной природоохранной прокуратуре
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже четырех прокуроров районов поменяли местами. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства в среду, 27 ноября.

Так, на должность прокурора Железнодорожного района назначили бывшего прокурора Советского района старшего советника юстиции Маргариту Рукасову. Женщина окончила юридический факультет ВГУ в 1987-м. В том же году начала службу в Петропавловском районе: сначала стажером, затем помощником прокурора, вскоре заняла должность прокурора. Затем перешла на аналогичную работу в Рамонский район. С мая 2012 года была прокурором Советского района Воронежа.

А бывший прокурор Железнодорожного района Владимир Кузнецов занял такую же должность в Левобережном. У него высшее юридическое образование, закончил ВГУ в 1987 году. На службу в органы прокуратуры Кузнецова приняли в ноябре 1989 года. Он работал помощником, старшим помощником, заместителем, прокурором Бутурлиновского района, прокурором Ленинского района, с января 2017 года занимал должность прокурора Железнодорожного района.

В свою очередь, на должность прокурора Советского района назначили бывшего межрайонного природоохранного прокурора Воронежской области Алексея Сапрыкина. Он также получил высшее юридическое образование в ВГУ, окончив вуз в 1999 году. На службу пришел в июле 2000 года. Работал следователем прокуратуры Хохольского района и Ленинского (в Воронеже), заместителем прокурора Каменского района, прокурором Хохольского района, а с февраля 2010 года - Воронежским межрайонным природоохранным прокурором.

Вместо него назначили старшего советника юстиции Вячеслава Полякова. До этого он был прокурором Левобережного района. Поляков - выпускник Иркутского госуниверситета (1996). Карьеру начал строить с ноября 1995 года. Работал следователем, старшим следователем и прокурором Могочинского района Читинской области, прокурором Таловского района Воронежской области, заместителем прокурора города Воронежа. С марта 2009 года состоял в должности прокурора Левобережного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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