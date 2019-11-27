2019-11-27T17:25:12+03:00
Общество

В Воронеже поставили таблички, запрещающие выезд на лед

Аншлаги появились в Масловке и вдоль прибрежной зоны водохранилища
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Автор фото: Игорь БугаевАвтор фото: Игорь Бугаев
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В администрации Воронежа рассказали, что в микрорайоне Масловка и вдоль прибрежной зоны водохранилища поставили предупреждающие объявления о том, что выход на лед опасен.

По данным городской службы спасения, лед на Воронежском водохранилища еще не достиг безопасной толщины, поэтому выходить на него не рекомендуется.

Конструкции поставили в районе затона Масловский (ул. Кольцевая), на ул. Ароматная в. п. Будёный, ул. Корабельной в с. Таврово, у Чернавской дамбы, в районе сквера «Ильича», на пляже парка «Алые паруса» и пляже у ДК им. Кирова.

- Предупреждающие аншлаги устанавливаются ежегодно с наступлением отрицательных температур в местах массового отдыха у водных объектов и в других опасных местах у водоемов, - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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