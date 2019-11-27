Перед зимой на улицах Ленинского района обрезают деревья

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-27T17:07:39+03:00

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В эти дни на улицах Воронежа рабочие Комбината благоустройства Ленинского района проводят планово-предупредительную обрезку деревьев. Это, в первую очередь, касается низко растущих ветвей, которые создают угрозу пешеходам, затрудняют работу мини-техники и закрывают обзор участникам дорожного движения.

- Данная процедура проводится механическим способом, она абсолютно безопасна для зеленых насаждений и уже прошла почти на двадцати магистральных улицах: 20-летия Октября, Плехановская, Кольцовская, Ворошилова, Колесниченко, Пушкинская и других, - рассказали в управе. - В частности сегодня бригада комбината работала на улице Грамши.

ИСТОЧНИК KP.RU