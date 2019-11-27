Пакет с водой, сброшенный с воронежской многоэтажки, едва не попал в женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-27T16:58:46+03:00

Под одним из домов на Бульваре Победы ходить небезопасно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В редакцию позвонила женщина и рассказала, что она с семилетним сыном едва не стала жертвой то ли малолетнего шалуна, то ли великовозрастного негодяя. По словам нашей читательницы Елены, когда она шла мимо одного из домов на Бульваре Победы, откуда-то с верхнего этажа сбросили пакет с водой.

- Он просвистел прямо возле нас с сыном. К счастью, ребенок сильно не испугался. А если бы пакет попал в сына? Не кирпич, конечно, но высота-то приличная, - рассказала Елена.

К сожалению, женщина не запомнила номер дома, поэтому перспектива разбирательства инцидента в полиции весьма сомнительна. В региональном ГУ МВД могли лишь посоветовать:

- В случае подобного происшествия сразу набирайте 02, наши сотрудники тогда постараются по горячим следам отыскать тех, кто это делает.

Ну а жителям Бульвара Побелы не мешает при прогулках временами поглядывать вверх. Мало ли что…

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ИСТОЧНИК KP.RU