2019-11-27T16:47:23+03:00
Общество

В Воронеже обсудили, как рассчитывается плата за «отрицательное отопление»

Минстрой не рекомендует ее начислять в расчетном периоде
Татьяна МИСТЮКОВА
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Автор фото: Фролов МихаилАвтор фото: Фролов Михаил
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В управе Ленинского района прошло очередное заседание клуба ЖКХ. В нем приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, профильные сотрудники управы, председатель общественного Совета при главе города по вопросам ЖКХ Лариса Тулинова, секретарь районного отделения общественной организации «Жилищный контроль» Оксана Козьякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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