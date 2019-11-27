В Воронеже обсудили, как рассчитывается плата за «отрицательное отопление»
Минстрой не рекомендует ее начислять в расчетном периоде
Автор фото: Фролов Михаил
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В управе Ленинского района прошло очередное заседание клуба ЖКХ. В нем приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, профильные сотрудники управы, председатель общественного Совета при главе города по вопросам ЖКХ Лариса Тулинова, секретарь районного отделения общественной организации «Жилищный контроль» Оксана Козьякова.
ИСТОЧНИК KP.RU