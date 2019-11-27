В Воронеже мужчина напал в лесу на пенсионерку и украл у нее сумку
В Воронеже на улице Остужева ограбили пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 27 ноября.
Инцидент произошел 25 ноября в 15.00 в лесном массиве. Мужчина заметил 67-летнюю местную жительницу. Он подбежал к ней и выхватил из рук сумку, в которой был телефон и четыре тысячи рублей. Пенсионерка обратилась в полицию.
Правоохранители установили личность грабителя. Им оказался 33-летний мужчина. Его задержали. В отделе полиции он признал свою вину. Также установлена причастность местного жителя к другим похожим преступлениям.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU