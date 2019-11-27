«Тимуровцы» сегодняшнего дня

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-27T15:22:57+03:00

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На протяжении нескольких лет по личной инициативе они постоянно ведут очень полезную и нужную работу: участвуют в районных и городских субботниках, уборках воинских захоронений и братских могил, оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Они делают это абсолютно бескорыстно и не ждут вознаграждения за свой труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU