«Тимуровцы» сегодняшнего дня
Воспитанников ВПК «Школа безопасности» Центрального района по праву можно назвать современными «тимуровцами»
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На протяжении нескольких лет по личной инициативе они постоянно ведут очень полезную и нужную работу: участвуют в районных и городских субботниках, уборках воинских захоронений и братских могил, оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Они делают это абсолютно бескорыстно и не ждут вознаграждения за свой труд.
ИСТОЧНИК KP.RU