2019-11-27T15:05:22+03:00
Общество

УК устроила под окнами воронежской многоэтажки свалку мусора

Жилинспекция обнаружила нарушения на улице 20-летия Октября
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Неожиданные итоги принесла внеплановая выездная проверка сотрудника государственной жилинспекции в дом № 65 по улице 20-летия Октября. Инспектор обратил внимание, что практически вплотную к стене дома располагается контейнерная площадка, да еще и без емкостей для сбора мусора. На месте контейнеров на расстоянии пяти метров от дома красовалась гора мусорных пакетов.

Спустившись в подвальное помещение первого подъезда, проверяющий увидел там свалку строительного и бытового мусора.

- По итогам проверки управляющей организации УК Ленинского района предписано обеспечить надлежащее санитарное состояние подвала и оборудовать площадку мусорными контейнерами, - рассказали в ГЖИ. - А также разместить контейнерную площадку в соответствии с требованием жилищного законодательства, т.е. расположить ее на расстоянии не менее 20 м. от окон дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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