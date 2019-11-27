УК устроила под окнами воронежской многоэтажки свалку мусора

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-27T15:05:22+03:00

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Неожиданные итоги принесла внеплановая выездная проверка сотрудника государственной жилинспекции в дом № 65 по улице 20-летия Октября. Инспектор обратил внимание, что практически вплотную к стене дома располагается контейнерная площадка, да еще и без емкостей для сбора мусора. На месте контейнеров на расстоянии пяти метров от дома красовалась гора мусорных пакетов.

Спустившись в подвальное помещение первого подъезда, проверяющий увидел там свалку строительного и бытового мусора.

- По итогам проверки управляющей организации УК Ленинского района предписано обеспечить надлежащее санитарное состояние подвала и оборудовать площадку мусорными контейнерами, - рассказали в ГЖИ. - А также разместить контейнерную площадку в соответствии с требованием жилищного законодательства, т.е. расположить ее на расстоянии не менее 20 м. от окон дома.

ИСТОЧНИК KP.RU