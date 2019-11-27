Шесть новых особо значимых инвестпроектов дадут экономике Воронежской области более 14 млрд рублей
Всего в перечне проектов, которые имеют право на ряд мер государственной (областной) поддержки, сегодня значится 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Список приоритетных инвестиционных проектов Воронежской области был актуализированна 49-м заседании Воронежской областной Думы.Соответствующие изменения депутаты внесли в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».
ИСТОЧНИК KP.RU