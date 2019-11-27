СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-27T14:41:49+03:00

Шесть новых особо значимых инвестпроектов дадут экономике Воронежской области более 14 млрд рублей

Всего в перечне проектов, которые имеют право на ряд мер государственной (областной) поддержки, сегодня значится 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов