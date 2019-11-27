2019-11-27T14:08:56+03:00
Происшествия

Желая получить «супервыигрыш», воронежская пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч

За сутки злоумышленники стали богаче на 600 тысяч за счет воронежцев
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Мошенники ловят воронежцев на желании чудесным способом разбогатетьМошенники ловят воронежцев на желании чудесным способом разбогатетьФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

65-летняя жительница Воронежа не смогла удержаться от соблазна получить три миллиона рублей. О том, что она стала счастливой обладательницей супервыигрыша, пенсионерке сообщили по телефону. Для получения выигрыша требовалось всего-то оплатить налог в размере 150 тысяч рублей по указанным реквизитам. Предложение немедленно перечислить эту сумму ничуть не смутило женщину, как и то обстоятельство, что ни в каких розыгрышах она не участвовала.

Переведя деньги, но, так и не дождавшись мифических миллионов, женщина поняла, что попала на мошенников. По ее заявлению в полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». И таких дел за вторник в Воронежской области стало больше на девять – по количеству обманутых жителей региона. Общий ущерб, причиненный злоумышленниками потерпевшим, составил около 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже самые сильные баскетболистки учатся в 106-ой школе
В Воронеже мужчина напал в лесу на пенсионерку и украл у нее сумку
Следователи показали фото аварии в котельной в Воронеже, где погиб слесарь
Воронежцев предупредили о проверках показаний счетчиков газа
В Воронеже мужчина погасил долг по алиментам только после запрета на продажу квартиры
«Тимуровцы» сегодняшнего дня
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ сыграет с командой Премьер-лиги
В Воронежской области пропал 49-летний мужчина
УК устроила под окнами воронежской многоэтажки свалку мусора
В Воронеже обсудили воспитание детей-сирот в приемных семьях
Воронежский спортсмен стал чемпионом России по скалолазанию
Шесть новых особо значимых инвестпроектов дадут экономике Воронежской области более 14 млрд рублей
В Воронежской области задержали мужчину, нанявшего лесорубов, для незаконного похищения 107 сосен
Егор Крид привезет воронежским поклонницам новое шоу
Воронежские школьники соревнуются в знании избирательного права
В Воронежской области спасают лебедей на замерзшем озере
В Воронеже снесли кафе «Губернатор»
В Воронежской области таксисты планируют протестовать против низкой стоимости поездок
Воронежским врачам увеличили базовую часть зарплаты
Воронежские производители стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России»
Синоптики рассказали, когда Воронеж накроет настоящий снегопад
Рецидивист, забивший до смерти поленом воронежского пенсионера, на семь лет отправится в колонию
В Воронеже задержали сбытчика героина, который находился в федеральном розыске
В Воронежской области женщина задушила мужа колготками за побои и насилие
Хутор Ломы на Новый год будет принимать гостей как обычно
Светодиодная разметка появилась на воронежской трассе, где произошло ДТП с восемью погибшими