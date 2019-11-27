Желая получить «супервыигрыш», воронежская пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч
65-летняя жительница Воронежа не смогла удержаться от соблазна получить три миллиона рублей. О том, что она стала счастливой обладательницей супервыигрыша, пенсионерке сообщили по телефону. Для получения выигрыша требовалось всего-то оплатить налог в размере 150 тысяч рублей по указанным реквизитам. Предложение немедленно перечислить эту сумму ничуть не смутило женщину, как и то обстоятельство, что ни в каких розыгрышах она не участвовала.
Переведя деньги, но, так и не дождавшись мифических миллионов, женщина поняла, что попала на мошенников. По ее заявлению в полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». И таких дел за вторник в Воронежской области стало больше на девять – по количеству обманутых жителей региона. Общий ущерб, причиненный злоумышленниками потерпевшим, составил около 600 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU