В Воронежской области спасают лебедей на замерзшем озере
В Рамонском районе на замерзшем озере погибает белый лебедь. Птица не смогла улететь на зимовку со своей семьей из-за травмы крыла. Жители поселка «Бор» готовы были спасти ее, но для этого им требовалась помощь рыбаков. Пока искали людей, взрослого лебедя спугнули.
- Тот лебедь пропал, но, говорят, вернется. Из-за травмы далеко уйти не мог. Рядом с этим озером на реке Воронеж остались еще три маленьких лебедя, - рассказал местный житель Юрий.
Для того, чтобы помочь птицам, нужны резиновая лодка, сеть, мощный фонарь, веревка и смелые мужчины. После спасения лебедей возьмут на передержку волонтеры. На данный момент птицы находятся на улице Тутуева ниже храма.
Все, кто готов помочь в спасении лебедя, могут звонить по телефонам: 8 903 852 00 88 (Ольга), 8 952 953 07 79 (Юрий).
ИСТОЧНИК KP.RU