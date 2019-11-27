2019-11-27T14:12:31+03:00
Общество

В Воронежской области спасают лебедей на замерзшем озере

Взрослую птицу с травмой крыла спугнули, а трое малышей остались
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Юрий Иванюк.Фото: Юрий Иванюк.
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В Рамонском районе на замерзшем озере погибает белый лебедь. Птица не смогла улететь на зимовку со своей семьей из-за травмы крыла. Жители поселка «Бор» готовы были спасти ее, но для этого им требовалась помощь рыбаков. Пока искали людей, взрослого лебедя спугнули.

- Тот лебедь пропал, но, говорят, вернется. Из-за травмы далеко уйти не мог. Рядом с этим озером на реке Воронеж остались еще три маленьких лебедя, - рассказал местный житель Юрий.

Для того, чтобы помочь птицам, нужны резиновая лодка, сеть, мощный фонарь, веревка и смелые мужчины. После спасения лебедей возьмут на передержку волонтеры. На данный момент птицы находятся на улице Тутуева ниже храма.

Все, кто готов помочь в спасении лебедя, могут звонить по телефонам: 8 903 852 00 88 (Ольга), 8 952 953 07 79 (Юрий).

ИСТОЧНИК KP.RU

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