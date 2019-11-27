2019-11-27T14:00:38+03:00
Общество

В Воронежской области таксисты планируют протестовать против низкой стоимости поездок

В забастовке примут участие водители по всей стране
Юлия ДИДЕНКО
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван ВИСЛОВ
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Воронежские таксисты собираются присоединиться к всероссийской акции протеста против действий «Яндекс.Такси». Забастовки, которые пройдут в начале декабря, связаны с низкими ценами поездок, что напрямую влияет на зарплаты водителей.

Автомобилисты опубликовали видео на Youtube-канале «Константин Воронеж», в котором рассказали о проблемах в работе. Они заявили, что перестали получать нормальные деньги и за 10-12 часов они зарабатывают всего по 500 - 700 рублей.

- Работа в такси превратилась в подработку, - говорят водители.

Таксисты настаивают на том, что цены должны постоянно индексироваться, ведь сейчас дорожают запчасти и топливо. По словам автомобилистов, поездки для пассажиров могут стоить 40-50 рублей. И даже с этих сумм удерживается комиссия.

Кроме того, таксисты возмущены рейтинговой системой компании. Они считают, что пассажиры ставят плохие оценки за поездки, зарабатывая тем самым выгодные промокоды. Водители хотят, чтобы «Яндекс» делал оценивание прозрачным. Они требуют также видеть рейтинг пассажира и конечную точку перед принятием заказа.

Аналогичная акция прошла в Воронеже в конце октября. Но тогда она не помогла решить проблему.

Чего добиваются водители Яндекс-такси Воронеж (24.11.19).В воскресенье 24 ноября, состоялась встреча с инициативной группой водителей Яндекс-такси. Парни рассказали о своем сообществе, целях и планах на будущее. Оскорбление участников обсуждения и призывы к "покрышкам" будут удаляться. #воронеж #яндекс #такси #бойкот

ИСТОЧНИК KP.RU

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