Рецидивист, забивший до смерти поленом воронежского пенсионера, на семь лет отправится в колонию

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-27T12:31:34+03:00

Обвиняемый уже был судим за изнасилование и побои Фото: из архива «КП»

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На семь лет отправил в колонию строгого режима суд 54-летнего жителя села Новобогородицкое Петропавловского района. Следствие сумело собрать доказательства его вины в смерти 65-летнего односельчанина. С осени 2018 года обвиняемый жил со своей будущей жертвой под предлогом оказания помощи пенсионеру по хозяйству.

А 20 февраля 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил досаждавшего своими жалобами пенсионера. Удары наносил по голове, туловищу, ногам и рукам деревянным поленом и металлической пепельницей. От полученных травм несчастный скончался на месте происшествия.

Руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман ранее сообщал, что на предварительном следствии обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за покушение на изнасилование и побои, вину не признал. Однако собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU