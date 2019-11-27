2019-11-27T12:11:09+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали сбытчика героина, который находился в федеральном розыске

Поймать закладчика удалось в Тульской области
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 27 ноября.

Выяснилось, что 23-летний мужчина через «тайники-закладки» распространял героин. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сотрудники уголовного розыска поймали мужчину в Тульской области. Ранее его уже не раз судили за имущественные преступления. Его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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