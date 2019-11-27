Жилинспекция потребовала отремонтировать протекающие крыши, обшарпанные подъезды и аварийные козырьки в воронежских домах

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-27T09:50:27+03:00

На контроле несколько адресов по всему городу

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В государственной жилинспекции Воронежской области находятся несколько жалоб жильцов многоквартирных домов на нарушения УК при обслуживании жилфонда.

В доме №56 по улице Южно-Моравской разрушены и требуют срочного ремонта козырьки над подъездами. На улице Алексеевского в доме №27 жилищный инспектор в ходе внеплановой проверки по жалобе собственников обнаружил следы залития в местах соприкосновения плит перекрытий и стен подземного гаража, а также отслоение штукатурного слоя. Ведомство выдало УК предписание устранить неисправность.

Дожди заливают и квартиру верхнего этажа дома №60 по ул. Красноармейской. Об этом в ГДИ сообщил собственник жилья.

- Поднявшись на крышу многоэтажки, жилищный инспектор выявил, что причиной частых протечек является нарушенная водонепроницаемость рулонной кровли. Кроме того, там же на крыше дома обнаружено разрушение кирпичной кладки стены помещения машинного отделения лифтовой, наличие строительного мусора и неисправное состояние люка выхода на кровлю. Управляющей организации УК Ленинского района выдали предписание об устранении выявленных нарушений, - рассказали в жилинспекции.

А УК Левобережного района, узнав о предстоящей проверке, поспешила устранить недостатки – провела частичный ремонт кирпичной кладки технологического короба в подвальном помещении и ремонт оголовка в доме №52 по улице Ростовской.

В подъезде дома №3 на площади Ленина неисправно состояние дверного заполнения, разрушен штукатурный слой стен в тамбуре и частично обсыпались ступени входной группы. УК Ленинского района получила предписание от инспекции.

УК Коминтерновского района указали на необходимость оштукатурить потолок и покрасить стены во втором подъезде дома №59 по улице Машиностроителей.

Исполнение всех предписаний жилинспекция держит на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU