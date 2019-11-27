Для воронежских подростков устроят новогоднюю вечеринку
Новогодние елки - для маленьких. А для подростков - новогодние вечеринки. Как раз такая вошла в праздничную воронежскую афишу.
Когда новогодние утренники уже не интересны, а корпоративы - еще рано, Новый год приходит вместе с «Пошумим Party»!
Подросткам предлагают встретиться целыми классами, чтобы помериться силами в танцевальных баттлах, набрать максимум лайков и обменять их на подарки, попробовать эксклюзивные безалкогольные коктейли и взорвать танцпол с модным DJ и крутым звуковым и световым оборудованием.
Будет шумно! По-настоящему шумно! Специальный шумомер заставит каждого выплеснуть весь свой потенциал громкости, войти в ТОП-шумовиков вечеринки и получить заслуженную награду. Все как у взрослых, только лучше, веселее и по-новогоднему празднично!
Билет включает в себя интерактивную программу, дискотеку, фруктовый коктейль, профессиональный фоторепортаж.
Вечеринка «Пошумим» пройдет в зале «Андерсон» (ул. К. Маркса, 53, 2-й этаж над кафе). С 14 по 30 декабря приглашают школьные классы. Родителям билет не требуется.
ИСТОЧНИК KP.RU