Для воронежских подростков устроят новогоднюю вечеринку

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-27T08:07:21+03:00

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Новогодние елки - для маленьких. А для подростков - новогодние вечеринки. Как раз такая вошла в праздничную воронежскую афишу.

Когда новогодние утренники уже не интересны, а корпоративы - еще рано, Новый год приходит вместе с «Пошумим Party»!

Подросткам предлагают встретиться целыми классами, чтобы помериться силами в танцевальных баттлах, набрать максимум лайков и обменять их на подарки, попробовать эксклюзивные безалкогольные коктейли и взорвать танцпол с модным DJ и крутым звуковым и световым оборудованием.

Будет шумно! По-настоящему шумно! Специальный шумомер заставит каждого выплеснуть весь свой потенциал громкости, войти в ТОП-шумовиков вечеринки и получить заслуженную награду. Все как у взрослых, только лучше, веселее и по-новогоднему празднично!

Билет включает в себя интерактивную программу, дискотеку, фруктовый коктейль, профессиональный фоторепортаж.

Вечеринка «Пошумим» пройдет в зале «Андерсон» (ул. К. Маркса, 53, 2-й этаж над кафе). С 14 по 30 декабря приглашают школьные классы. Родителям билет не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU