Ученик воронежского лицея заболел менингитом

СЕГОДНЯ 20:13 2019-11-26T20:17:10+03:00

Пока в больницу попал только один мальчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ученик четвертого класса воронежского лицея заболел менингитом. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Мальчик несколько дней болел дома. Видимо, родители сначала полагали, что у него острое ОРВИ или грипп, поэтому госпитализировали ребенка не сразу. Сейчас он, конечно, лежит в больнице.

- Одноклассники мальчика по-прежнему ходят в школу, но до 6 декабря действует карантин. Дети, как и прежде, учатся в одном кабинете, к ним приходит один учитель. Одно это снижает риск распространения заболевания. Карантин строгий: даже в туалет и в столовую ребята ходят только в сопровождении учителя, следящего, чтобы в это время в данных местах никого из других классов не было. Регулярно приходит медсестра, проверяющая состояние детей. Признаков новых аналогичных заболеваний ни у кого из ребят нет, - сообщили в мэрии.

Справка «КП»

Менингит – это воспаление оболочек головного мозга, развивающееся в результате бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Развивается остро, с ознобом, повышением температуры тела, головной болью, тошнотой, рвотой. Возможно появление сыпи на конечностях, туловище и лице. При отеке и набухании головного мозга возможны кома, судороги, одышка. При тяжелом течении угнетенное состояние сменяется возбуждением и бредом.

Менингит, особенно при задержке с лечением, может вызывать серьезные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей. Возможен летальный исход.

ИСТОЧНИК KP.RU