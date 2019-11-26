В Воронеж привезут частицу Пояса Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-26T17:36:25+03:00

Поклониться святыне можно будет с 3 по 7 декабря в Благовещенском соборе

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В Воронеж из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга прибудет ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы.

Святыню доставят в Благовещенский кафедральный собор (проспект Революции, дом № 14-В). Ковчег будут встречать в храме 3 декабря в 7.30. Верующие, желающие приложиться к святыне, могут в этот вечер войти в собор с южной стороны.

7 декабря в 16.30 ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет перенесен в Белгородскую епархию. В дни пребывания святыни Благовещенский кафедральный собор будет открыт для посещения с 7.00 до 20.00.

Справка «КП»

Пояс был сплетен из шерсти руками Пречистой Девы. В IV или в VI веке он был принесен в Константинополь, в честь него позже был установлен праздник «Положения Пояса Пресвятой Богородицы» 13 сентября. Там он оставался почти тысячу лет, до разграбления города крестоносцами.

В XI веке греческая царевна Елена вышла замуж за грузинского царя Баграта IV и часть Пояса увезла с собою в Грузию. Когда Грузия была принята в состав Российской империи, княгиня Нина Дадиани, дочь последнего грузинского царя Георгия XII, передала эту святыню в дар Александру I. Тот, украсив ларец драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь для хранения реликвии.

Другую часть Пояса Богородицы Восточно-Римские императоры брали в военные походы как боевую хоругвь. В конце XII века, при царе Петре IV, болгары отбили ее у ромеев. Затем она попала в Сербию, и в XIV столетии святой царь Лазарь, позже павший в битве на Косовом поле, передал ее в дар Ватопедскому монастырю на Афоне. С тех пор святыня находится там. Оттуда часть Пояса была привезена в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU