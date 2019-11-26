Воронежец вылетел из проекта «Голос», но получил мобильник Шнура
Очередной этап проекта «Голос» оказался последним для 31-летнего воронежца Константина Струкова. Во всяком случае в этом сезоне.
Струков в дуэте с Ивом Набиевым исполнил песню редкозубого Шуры «Ты не верь слезам». В их исполнении попсовый хит был то медленно-мелодичным, то залихватским. Всем судьям номер понравился. Полина Гагарина не преминула пококетничать: дескать, чуть в танец не пустилась, но старая уже. Валерию Сюткину номер подарил анархическое настроение. А Константин Меладзе в очередной раз испытал детское восхищение и безумную радость.
Наставник дуэта Сергей Шнуров заявил, что ему понравились оба, немного замялся, но все же выбрал Ива Набиева. Зато потом приобнял Струкова и посоветовал ему взять номер его мобильника, мол, есть идея.
- Шоу «Голос» воспринимаю как один праздник, весело и пьяно с разной примесью того и другого. Было очень приятно, когда все четверо наставников повернулись ко мне на слепых прослушиваниях, - сказал на прощание Константин.
Кстати, в этом сезоне шоу «Голос» участвовала и жена Струкова Дарья, но она не прошла слепые прослушивания.
ИСТОЧНИК KP.RU