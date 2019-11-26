Воронежец вылетел из проекта «Голос», но получил мобильник Шнура

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-26T17:13:06+03:00

Константин Струков вылетел из проекта, но успел хорошо "засветиться". Фото: кадр с видео

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Очередной этап проекта «Голос» оказался последним для 31-летнего воронежца Константина Струкова. Во всяком случае в этом сезоне.

Струков в дуэте с Ивом Набиевым исполнил песню редкозубого Шуры «Ты не верь слезам». В их исполнении попсовый хит был то медленно-мелодичным, то залихватским. Всем судьям номер понравился. Полина Гагарина не преминула пококетничать: дескать, чуть в танец не пустилась, но старая уже. Валерию Сюткину номер подарил анархическое настроение. А Константин Меладзе в очередной раз испытал детское восхищение и безумную радость.

Наставник дуэта Сергей Шнуров заявил, что ему понравились оба, немного замялся, но все же выбрал Ива Набиева. Зато потом приобнял Струкова и посоветовал ему взять номер его мобильника, мол, есть идея.

- Шоу «Голос» воспринимаю как один праздник, весело и пьяно с разной примесью того и другого. Было очень приятно, когда все четверо наставников повернулись ко мне на слепых прослушиваниях, - сказал на прощание Константин.

Кстати, в этом сезоне шоу «Голос» участвовала и жена Струкова Дарья, но она не прошла слепые прослушивания.

ИСТОЧНИК KP.RU