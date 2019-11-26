В Воронеже и области отец с сыном и приятелем рыбачили, а заодно закладывали наркотики

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-26T16:46:19+03:00

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Сотрудники управления наркоконтроля поймали трех наркоторговцев – 37-летнего мужчину, его 18-летнего сына и их 32-летнего приятеля из Лисок. Торговцы смертью изобрели весьма невинное прикрытие – рыбалку. В Воронеже они удили рыбку, а заодно клали в потайные места метилэфедрон, фотографировали их и посылали фото клиентам в районе улице Декабристов и недалеко от Адмиралтейской площади. А в районы области выбирались благодаря знакомым. Просили их подбросить на рыбалку и по приезде действовали по той же схеме, что и в Воронеже.

37-летнего воронежца задержали у Адмиралтейской площади, его 18-летнего сына – по дороге к месту закладки с 1,5 граммами метилэфедрона, а 32-летнего «друга семьи» – в Лисках.

- В отделе полиции все трое признали свою вину, их арестовали, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Каждому из наркоторговцев грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU